Россиян ждет подорожание потребительских кредитов

Потребительские кредиты для россиян могут резко подорожать

Ставки по кредитам могут резко вырасти. Сбербанк сообщил о значительном повышении процентов по потребительским займам - до 17-25,5.

По мнению экспертов, теперь ставки начнут поднимать и другие финансовые учреждения. Это случится в ближайшие два-три месяца.

Впрочем, Центральный банк уже давно предупреждал о том, что граждане набрали слишком много кредитов, и это представляет определенную угрозу российской экономике.

Между тем, эксперты полагают, что к лету ставки вернутся на прежний уровень. Вот тогда и стоит брать кредит или успевать сейчас, пока банки не подняли ставки.