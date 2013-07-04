Рублево-Архангельское станет крупным офисно-деловым центром Москвы

"Большое интервью": Андрей Шаронов о ярмарках выходного дня

На территории поселения Рублево-Архангельское, которое принадлежит Сбербанку России, создадут привлекательный офисно-деловой финансовый центр. Об этом рассказал и.о. заммэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.

"Это дорогой, сложный проект, который может создать интересный центр притяжения (...) Этот проект должен быть привлекательным в том числе с точки зрения международных игроков", - сообщил Шаронов в интервью телеканалу "Москва 24".

Как писало издание M24.ru, Сбербанк летом 2012 года приобрел у главы БИН Банка Микаила Шишханова 90% акций ЗАО "Рублево-Архангельское", которому принадлежат более 400 гектаров земли на Новорижском шоссе. Теперь банк контролирует 100 процентов компании. "Все будет зависеть от того, какое градостроительное решение нам предложат. Но мы не собираемся сами строить", - заявил тогда зампред банка Андрей Донских.