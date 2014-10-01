Виртуальные документы для бизнеса

Электронный документооборот сегодня – уже не новость для российского бизнеса. Все чаще мы слышим от предпринимателей слова: "дистанционные сервисы" "удаленный доступ к услугам", "электронный обмен данными". Больше года назад Сбербанк предоставил корпоративным клиентам и государственным учреждениям возможность перевести гигантский объем документации в виртуальное пространство, запустив услугу E-invoicing*.

Электронная степень свободы

Сбербанк стал одной из первых российских компаний, которая взяла на себя миссию по внедрению услуги электронного документооборота E-invoicing на рынке России. Внедрение этой схемы обмена документами, по оценкам Сбербанка, оказалось весьма перспективным направлением как в части развития информационных технологий в России, так и в области расширения сотрудничества с иностранными компаниями, присутствующими на российском рынке и работающими с E-invoicing.

Предлагаемая Сбербанком услуга электронного документооборота предоставила клиентам возможность обмениваться между собой юридически значимыми первичными документами, возникающими при осуществлении договорных отношений (счета, счета-фактуры, товарные накладные и т.д.), и направлять отчетность в государственные органы (Федеральную налоговую службу) в электронном виде без последующего оформления на бумажном носителе.

Кроме того, согласно п. 3 ст. 80 Налогового кодекса, для ряда компаний установлена обязанность представлять отчетность в налоговые органы в электронном виде.

Одним из самых больших достоинств электронного документооборота является высокая скорость получения документов, уменьшение затрат на их хранение и транспортировку, а также обеспечение сохранности всех договоров, отчетностей и прочей корреспонденции.

Тысячи клиентов Сбербанка проявили интерес к предлагаемой банком услуге E-invoicing: в виртуальном пространстве для руководителей предприятий и главных бухгалтеров представлен весь спектр услуг по электронной подписи, при этом совершенно отпадает потребность посещения отделения банка.

В рамках системы "Сбербанк Бизнес Онлайн" Сбербанк запустил новый сервис – "облачную" электронную подпись, с помощью которой клиент получает доступ к услугам электронного документооборота E-invoicing без приобретения электронного ключа (токена-"флешки"). Для получения этого сервиса достаточно зарегистрироваться в системе "Сбербанк Бизнес Онлайн" и заполнить заявление о выдаче "облачной" электронной подписи. После получения SMS-сообщения о выдаче подписи (в течение трех дней) клиент может продолжать работать в привычном ритме. В отличие от обычной, «облачная» электронная подпись не требует установки специализированного программного обеспечения на компьютере. Она хранится на защищенных ресурсах Удостоверяющего центра компании-партнера банка, имеет необходимую сертификацию Федеральной службы безопасности и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и разрешена к использованию в целях осуществления электронного документооборота (в том числе передачи отчетности в контролирующие органы).

В рамках услуги E-invoicing клиенты могут обмениваться с контрагентами электронными первичными документами, которые сохраняют при этом свою юридическую значимость. Также, используя данную услугу, предприниматель может оптимизировать бизнес-процессы внутри своего предприятия, оперативно взаимодействовать с фирмами-партнерами и налоговыми органами. При этом руководство компании в состоянии контролировать процесс работы компании, без задержек принимать рабочие решения, а клиенты и заказчики компании могут гораздо быстрее получать ответы на свои вопросы. В наши дни, когда время является самым большим капиталом в бизнесе, продуктивность всей компании при работе с услугой E-invoicing может возрасти на порядок.

Выгоды для малого бизнеса

Использование системы E-invoicing ускоряет и упрощает взаимодействие с налоговыми органами в отчетный период.

Немаловажным фактором для компаний малого бизнеса является цена услуги электронного документооборота. Сбербанк предлагает привлекательные тарифы – в 295 руб. в месяц включена не только услуга направления отчетности в ФНС, но и осуществление электронного документооборота со своими контрагентами без ограничения по количеству отправленных документов. Более того, до 31 января 2015 года действует специальное предложение – в первые 5 месяцев после заключения договора на обслуживание в рамках услуги E-invoicing клиенты Сбербанка получают 50% скидку, то есть данный сервис обойдется им всего в 147,5 руб. в месяц.

Каждый месяц все больше и больше компаний делают выбор в пользу E-Invoicing. Это является лучшим подтверждением эффективности E-invoicing для оптимизации бизнеса и сокращения издержек на ведение документации, что в итоге может повысить конкурентоспособность малых предпринимателей на рынке.

*E-invoicing (от англ. "invoicing» - выставление счет-фактуры) – универсальная система электронного документооборота Сбербанка, доступная юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся пользователями системы "Сбербанк Бизнес Онлайн". Специальное предложение по услуге действует в период с 01.09.2014 по 31.01.2015 включительно. В рамках специального предложения по услуге E-invoicing скидка в размере 50% на ежемесячное обслуживание составляет 147 руб. 50 копеек (вкл. НДС) и действует в течение 5 (пяти) календарных месяцев, следующих за месяцем подключения к услуге и получения сертификата квалифицированной подписи, если данный месяц совпадает с периодом проведения специального предложения. "Сбербанк Бизнес Онлайн" – система дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяющая клиентам Банка получать через интернет широкий спектр банковских услуг. Подробную информацию об условиях и перечне необходимых документов для подключения к услуге E-invoicing, а также к системе "Сбербанк Бизнес Онлайн" вы можете получить на сайте www.sberbank.ru в отделениях банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по телефону контактного центра или на сайте банка.

