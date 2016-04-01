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Происшествия

01 апреля 2016, 11:27

Из ячейки в столичном офисе Сбербанка пропали 15 млн рублей

Сбербанк кражи криминал банковские ячейки

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Из ячейки одного из столичных офисов Сбербанка пропали почти 15 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

Днем ранее в полицию обратилась 60-летняя женщина, которая сообщила, что из ее ячейки пропали деньги. С ее слов, указанная сумма – это цена договора об уступке права владения объектом долевого строительства (жилым помещением).

Доступ к ячейке в хранилище имели соинвестор, а также ряд сотрудников банка. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем ранее из банковской ячейки сотрудницы Института океанологии им. П.Ширшова украли 1 миллион рублей. По словам потерпевшей, неизвестный украл деньги из банковской ячейки в помещении депозитария банка.

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