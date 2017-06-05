Форма поиска по сайту

05 июня 2017, 06:36

В мире

Саудовская Аравия и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром

Фото: ТАСС/UIG

Власти Саудовской Аравии и Бахрейна разорвали дипломатические отношения с Катаром, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters. Обе страны обвинили власти Катара во вмешательстве во внутреннюю политику стран.

В связи с этим Бахрейн заявил о закрытии транспортного сообщения с Катаром в течение 24 часов. Будут закрыты воздушное и морское сообщения.

Власти Саудовской Аравии и Бахрейна дали 14 дней, чтобы их граждане, находящиеся в Катаре, покинули страну. Власти Саудовской Аравии заявили о расторжении дипломатических и консульских отношений с Катаром.

К Саудовской Аравии и Бахрейну присоединились еще два государства – Египет и ОАЭ.

Саудовская Аравия Бахрейн Катар жизнь в мире

