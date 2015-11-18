Билеты на "Сапсан" можно купить со скидкой с помощью карты "Полет"

Фото: m24.ru/Мартын Малкин

С 1 декабря билеты на поезда "Сапсан" можно будет купить со скидкой в 15%, воспользовавшись новой дорожной картой "Полет". Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Услуга будет актуальна для пассажиров, часто путешествующих по маршруту Москва – Санкт-Петербург, являющихся участниками авиационных программ лояльности.

Получить карту "Полет" можно, имея на своем счету не менее пяти тысяч миль. Стоит карта 500 рублей и действует в течение года.

Оформить карту и проездной билет по ней можно в кассах дирекции скоростного сообщения и на борту поездов "Сапсан" в 6 (16) вагоне. Для оформления от пассажира потребуется подтвердить необходимое количество миль с помощью специального оборудования, установленного в кассах Дирекции.

Подробную информацию о графике движения поездов "Сапсан", дорожных картах, а также тарифах на оформление проездных билетов можно получить на официальном сайте РЖД в разделе "Пассажирам" или по телефону Единого информационно-сервисного центра РЖД 8-800-775-00-00.

Напомним, с октября "Сапсаны" начнут ходить по новому расписанию. Скоростные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом каждые два часа.

Ежедневно между двумя столицами будут ходить 9 пар поездов. Еще 6 пар "Сапсанов" будут назначаться в дневное и вечернее время по особому указанию. Две пары поездов – сдвоенные, по 20 вагонов в каждой.

Это стало возможно благодаря вводу четвертого главного пути на участке Москва – Крюково.

Согласно новому расписанию, первый "Сапсан" в Москву будет отправляться ежедневно в 5.30, а последний – в 19.10. Из Москвы в Санкт-Петербург первый поезд будет отправляться в 5.40, а последний – в 19.40. Продажа билетов откроется в ближайшее время.