Стоимость билетов на "Сапсан" снизят на 30% в майские праздники

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

С 1 по 10 мая стоимость проезда во всех поездах "Сапсан" снизят на 30 процентов, сообщает пресс-служба РЖД. Высокоростные составы курсируют между столицей и Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.

В пресс-службе отметили, что продажа билетов на "Сапсаны" уже открыта. Кроме того, в дни майских праздников РЖД назначит дополнительные поезда. Так, по направлению из Москвы в Санкт-Петербург дополнительно проследуют "Сапсаны":

№ 758 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 и 12 мая в 11:15 по своему расписанию;

№ 760 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 1 и 9 мая в 11.25 по своему расписанию;

№ 764 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 30 апреля, а также 5, 7 и 12 мая в 13.30 по своему расписанию;

№ 766 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 30 апреля, а также 5, 7 и 12 мая в 13.40 по своему расписанию сдвоенным составом;

№ 770 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 9 мая в 16.40 по своему расписанию;

№ 774 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 30 апреля, а также 4, 8 и 11 мая в 19.40 по своему расписанию.

А по направлению из Санкт-Петербурга в Москву назначены следующие поезда:

№ 753 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 30 апреля, а также 5, 7, 9 и 12 мая в 06.50 по своему расписанию;

№ 757 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 1, 2, 3, 4, 9, 10 и 11 мая в 11.15 по своему расписанию;

№ 759 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 4 и 11 мая в 11.25 по своему расписанию;

№ 761 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 30 апреля, а также 4, 8 и 11 мая в 13.20 по своему расписанию;

№ 769 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга в 15.10 с 30 апреля по 12 мая;

№ 773 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 30 апреля, а также 4, 8 и 11 мая в 19.40 по своему расписанию.

Кроме того, сдвоенными составами будут курсировать следующие поезда "Сапсан":

№ 756 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы в 07.00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 и 12 мая;

№ 770 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы в 16.40 30 апреля и 8 мая (1, 4, 5, 6, 7, 9, 11 и 12 мая будет курсировать одиночным составом;

№ 769 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга в 15.10 с 30 апреля по 12 мая.

Напомним, с 3 по 12 мая 2015 года ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться железнодорожном транспортом на всей территории страны.

Оформить бесплатные проездные билеты в купейные вагоны и в вагоны с местами для сидения можно с 1 апреля. Распространяться льгота будет на все категории поездов: "Сапсан" и "Ласточку", а также на пригородные, скорые, фирменные и пассажирские поезда. Бесплатные билеты будут оформляться и на составы, следующие транзитом через иностранные государства.

Ранее Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому ветераны смогут бесплатно пользоваться любыми видами общественного транспорта, в том числе авиаперевозками, с 3 по 12 мая.

Премьер-министр отметил, что ветеранам в дороге требуется помощь, поэтому государство оплатит также и проезд одного сопровождающего.