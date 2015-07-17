С 7 по 30 сентября изменится расписание движения поездов "Сапсан"

Фото:m24.ru/Мартын Малкин

С 7 по 30 сентября частично изменится график движения поездов "Сапсан" из-за строительных работ на полигоне Октябрьской железной дороги, сообщает пресс-служба РЖД. Там модернизируют верхнее строение первого главного пути на перегоне Вышний Волочек – Елизаровка.

График разрабатывался так, чтобы пассажиры как можно меньше ощущали неудобства из-за изменений в расписании. Пассажиров просят внимательно планировать поездки в этот период.

Ознакомиться с изменениями в расписании можно на сайте РЖД или по телефону Единого информационно-сервисного центра: 8-800-775-00-00. Звонок из любой точки России бесплатный.

Напомним, доля пассажиров "Сапсанов" в ж/д перевозках до Санкт-Петербурга постоянно растет. За последние три года эта доля по направлению Москва – Санкт-Петербург увеличилась с 24 до 35 процентов. Кроме того, с 15 января по 15 апреля этого года действовала система скидок на "Сапсаны". В расчете цены на билет учитывался день недели и время отправления, а не только класс обслуживания и наполненность состава. Так, при покупке билета за 45 суток можно было сэкономить до 60 процентов.

Куда идут скоростные поезда из Москвы

Несмотря на это, аналитики портала Туту.ру выяснили, что чаще всего пассажиры все равно покупали билеты непосредственно перед отъездом, за 2–5 дней до него. К примеру, цена самого дорогого билета на "Сапсан", купленного за 45 дней до отправления, составляла 2807 рублей, а за несколько дней до отъезда – уже более 4200 рублей.

Отмечается, что максимально невыгодно было покупать билеты за две недели до отправления. Тогда один проездной документ стоил 4812 рублей. В то же время самый дешевый билет на "Сапсан" обошелся пассажиру в 1124 рубля, если оформлялся за 45 дней до отправления, и в 1642 рубля – если за 2 дня до отъезда.

В Туту.ру напомнили, что самыми дорогими являются билеты, которые приобретаются на пятницу и на праздничные дни. По этой причине за 2–3 дня до отъезда еще можно купить недорогой билет на среду, а вот за 2–3 недели все равно сложно найти выгодный тариф с отбытием в пятницу или праздничный день.