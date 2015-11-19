Форма поиска по сайту

19 ноября 2015, 11:11

Блошиный рынок из Сада имени Баумана переедет на Даниловский рынок

Фото: m24.ru/ Лидия Широнина

Воскресная барахолка, проработавшая в Саду имени Баумана всего несколько недель, переедет на территорию Даниловского рынка. Причина, по которой ее закрыли – недовольство местных жителей, считающих, что сад – не место для рыночной суеты.

В следующие выходные – 21 и 22 ноября – барахолка переедет на Даниловский рынок. Здесь пройдет "Антикварный уикенд". Посетители смогут приобрести редкий фарфор, ювелирные украшения. Будет также работать площадка ретро-кухонной утвари и букинистический раздел.

Время работы ярмарки – с 11:00 до 16:00, вход свободный

Сад имени Баумана вещи Даниловский рынок

