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Фестивали и праздники

09 августа 2016, 15:04

Короткометражки для интеллигентных и креативных покажут в Москве

Сад имени Баумана документальное кино свежий воздух фестивали и праздники кинофестиваль

V Международный фестиваль KONIK стартует в среду в Саду имени Баумана. Вход свободный!

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

С 10 по 14 августа в Саду имени Баумана пройдет V Международный фестиваль короткометражных фильмов KONIK. Миссия проекта, как отмечают организаторы фестиваля, в том, чтобы привлечь к короткометражному кино нового интеллигентного и креативного зрителя, популяризовать это направление среди людей разного возраста вне зависимости от интересов и взглядов.

В программе этого года 40 фильмов, а среди участников как абсолютно новые имена, так и уже заявившие о себе режиссеры. Особый интерес представляют свежие работы Аксиньи Гог и Анны Сарухановой.

Участники фестиваля будут бороться за призы в следующих номинациях: "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая операторская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший художник", "Лучший сценарий" и "Лучший монтаж".

Вход свободный!

Время: 10–14 августа

Место: Сад имени Баумана, улица Старая Басманная, 15

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