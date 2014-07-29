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29 июля 2014, 17:33

Около 1330 семей обманутых дольщиков получили жилье

СЗАО жилье обманутые дольщики Владимир Говердовский

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти обеспечили жильем около 1330 семей обманутых дольщиков на северо-западе Москвы, сообщил префект СЗАО Владимир Говердовский.

По его словам, еще 299 семей получат квартиры до конца 2014 года. В частности, жилье им предоставят на улицах Народного Ополчения, Рождественской, Вяземской и в районе Некрасовка. "Программу предоставления квартир обманутым дольщикам планируется завершить в 2015 году", - цитирует Говердовского агентство ИТАР-ТАСС.

Всего в Северо-западном округе было пять жилых домов, недостроенных по вине застройщиков. От недобросовестности строительных компаний пострадали 2138 человек. По поручению Сергея Собянина все они были внесены в реестр пострадавших граждан-соинвесторов в 2012 году.

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Напомним, что 29 июля появилась информация о завершении предварительного следствия по делу в отношении глав "Социальной инициативы и компании", обвиняемых в похищении средств у 500 обманутых дольщиков.

Руководителей коммандитного товарищества обвиняют в хищении денежных средств дольщиков двенадцати объектов недвижимости, расположенных на территории Москвы и области. Обвиняемые, как полагает следствие, присвоили себе средства граждан и фирм, пожелавших инвестировать деньги в строительство различных объектов.

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