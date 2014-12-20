Задержан владелец микроавтобуса, сбившего ребенка на Живописной улице

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Сотрудники полиции задержали владельца микроавтобуса, сбившего насмерть ребенка на Живописной улице, сообщает Агентство "Москва".

"Задержан 31-летний москвич, владелец автомобиля, сбившего насмерть 11-летнего мальчика на улице Живописная", - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее на Коптевской улице полицейские обнаружили микроавтобус задержанного.

Трагедия произошла вечером в пятницу на Живописной улице в районе дома номер 34/36. Водитель сбил 11-летнего ребенка, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм мальчик скончался на месте.