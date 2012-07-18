День рождения парков СЗАО отметят 20 июля

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Бесплатно покататься на лошадях и поиграть в шахматы можно будет 20 июля в парках «Тушинский» и «Покровско-Стрешнево» на северо-западе Москвы в честь их дня рождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу особо охраняемых природных территорий по Северо-Западному округу столицы.

В парках состоятся познавательные и творческие конкурсы, мастер-классы, спортивные игры, экологические эстафеты, а также выступления детских творческих коллективов.

День рождения парков совпадает с Днем шахмат, поэтому в парках пройдет сеанс одновременной игры и блиц-турнир на 10 шахматных досках. Также можно будет поиграть в гигантские шахматы, фигуры которых достигают 60 сантиметров.

Подарком для детей станет бесплатное катание на лошадях. По завершению праздника все участники получат памятные призы и сувениры.