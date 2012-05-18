В столице проходит выставка вертолетов HeliRussia-2012

Вертолет Ми-28Н "Ночной охотник"

Съемочная группа "Москвы 24" побывала на выставке HeliRussia-2012

Павильоны столичного выставочного центра "Крокус Экспо" заполнены военными и гражданскими вертолетами - вчера там стартовала международная выставка винтокрылых машин HeliRussia-2012. Российские вертолеты славятся в мире своей надежностью и простотой, они широко эксплуатируются в разных странах и популярность их с каждым годом растет. Стоит отметить, что на выставке представлены не только летательные аппараты, но и современные разработки в области навигации и радиолокационного контроля.

Сергей Маслов, лётчик-испытатель и Герой России, рассказал съемочной группе телеканала "Москва 24" об устройстве, технических особенностях и вооружении военного ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Возможность внимательно рассмотреть эту машину своими глазами есть у каждого жителя столицы: выставка продлится до субботы.