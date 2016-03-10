На северо-западе Москвы со стены дома рухнул кусок штукатурки

Фото: maps.yandex.ru

В четверг, 10 марта, слой штукатурки обрушился со стены здания на северо-западе Москвы по адресу: улица Маршала Вершинина дом 8, корпус 2.

Как сообщили m24.ru в пресс-службе префектуры Cеверо-Западного административного округа – никто не пострадал.

– В отдельно стоящем нежилом частном трехэтажном здании 40-х годов постройки произошло отслоение и падение штукатурного слоя фасадной стены. Диаметр упавшего слоя штукатурки составил 3-4 квадратных метра, – рассказала пресс-секретарь префекта СЗАО Наталья Голубева.

Она отметила, что на данный момент место происшествия оцеплено, там дежурят аварийные службы округа, проводятся мониторинг и обследование фасада здания. Обстоятельства произошедшего выясняются.