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Свежий воздух

31 июля 2012, 14:59

ВВЦ отпразднует свой день рождения 4 августа

СВАО ВВЦ праздничные мероприятия свежий воздух

ИТАР-ТАСС

Всероссийский выставочный центр 4 августа в честь своего 73-го дня рождения устроит праздничный концерт с танцами, информирует пресс-служба ОАО "ГАО ВВЦ".

"На сценической площадке у первого павильона ВВЦ со стороны фонтана "Дружба народов" в 13:00 начнется большая концертно-развлекательная программа, посвященная празднику. С днем рождения ВВЦ приедут поздравить известные артисты и музыканты: Эд Шульжевский, Александр Айвазов, Александр Шевченко, Данко, Марина Александрова, группа "Пропаганда", Руслан Алехно, Александр Яковлев, Виктор Королев и другие", - говорится в сообщении.

Организаторы мероприятия подготовили для зрителей интересную развлекательную программу. Гости праздника увидят интерактивное шоу оркестра "Бревис-Бэнд", эстрадно-танцевальное выступление, шоу с музыкальными инструментами артиста цирка Дениса Клопова. Кроме того, у фонтана "Дружба народов" пройдут показательные выступления роллеров и велосипедистов.

На этой же площади в 15:30 можно будет присоединиться к танцевальному флэшмобу и получить звание лучшего танцора дня, уточняется в материале.

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