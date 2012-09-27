Белорусский павильон на ВВЦ отреставрируют к июлю 2013 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Белорусский павильон во Всероссийском выставочном центре закончат реставрировать к июлю 2013 года, информирует пресс-служба ОАО "ГАО ВВЦ".

"По проекту ЦНРПМ отреставрирован выставочный зал, полностью закончена отделка интерьера здания с частичным восстановлением исторических элементов, проведена реконструкция поздней пристройки к зданию, где теперь располагаются офисные помещения. Впереди последний третий этап реставрации: работа над фасадом здания и архитектурной группой, расположенной на крыше павильона", - уточняется в сообщении.

Реставрационный работы в павильоне ведутся в течение трех лет.

Власти Казахстана также намерены отреставрировать свой исторический павильон. В торгово-выставочном центре этой страны разместятся постоянные национальные экспозиции, торговые залы, офисные центры. Кроме того, здесь предусмотрены кабинеты главы государства, залы официальных делегаций и конференц-зал.

"Глобальная работа по восстановлению своего исторического павильона предстоит Туркменистану. В настоящий момент туркмены разрабатывают концепцию национального павильона на ВВЦ, который планируется восстановить на историческом месте – за павильоном № 58", - говорится в материале.

Предполагается, что в новом здании будут представлены образцы продукции промышленности, информация об инвестиционных проектах страны и организована выставка-продажа изделий туркменских ремесленников.