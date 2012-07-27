Мэрия выделила на молодежный центр в СВАО 161 миллион рублей

Молодёжный Центр СВАО

На оборудование молодежного культурно-делового центра в Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы мэрия выделила 161 миллион рублей, информирует РБК.

В частности, Департаменту семейной и молодежной политики города предоставят 89,9 миллионов рублей. На эти деньги планируется купить многофункциональный зал-трансформер и мультимедийное оборудование для него. Техническое оснащение молодежного центра обойдется в 71,1 миллион рублей.

Открытие Центра намечено на 1 сентября 2012 года, а строительные работы завершатся уже в конце августа.

«В течение августа и сентября в Центр будут доставлять оборудование, а с 1 сентября начнут работать 32 штатных сотрудника», - уточнили в пресс-службе префектуры СВАО.

Первое заседание Молодежного совета округа планируется провести в конце августа, в октябре здесь же проведут Фестиваль науки.

Молодежный Центр СВАО располагается по адресу: Ярославское шоссе, д.124.