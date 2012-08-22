Читатель М24: пешеходная дорожка выходит прямо на перекресток

Читатель М24 обратил внимание на два дорожных парадокса в Бибирево, на северо-востоке Москвы.

Он отметил, что пешеходная дорожка на пересечении улиц Лескова и Плещеева выходит прямо на проезжую часть. При этом перед перекрестком не установлен пешеходный переход.

Василий Пономарев

На том же участке одни дорожные знаки закрывают другие. Если присмотреться, то можно заметить, что по содержанию знаки противоречат друг другу. Причем на втором плане оказались более важные знаки - "Пешеходный переход" и "Въезд запрещен".

Василий Пономарев

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