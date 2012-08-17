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17 августа 2012, 15:31

Движение поездов на "серой ветке" метро ограничат до 20 августа

СВАО метро ограничения

ИТАР-ТАСС

Движение поездов по Тимирязевско-Серпуховской линии метро в течение ближайших трех дней, с 17 до 20 августа, будет ограничено в связи с проведением работ по капитальному ремонту.

Время движения поездов от станции "Алтуфьево" до станции "Отрадное" увеличится примерно до десяти минут. Работы начнутся 17 августа с 21.00, завершить ремонт планируется к 19 августа.

Пассажирам, следующим в сторону станции "Алтуфьево" из центра, будет необходимо дважды перейти на другую платформу - на станциях "Отрадное" и "Бибирево". Такие же пересадки предстоит сделать пассажирам, следующим со станции "Алтуфьево" в центр, уточнили в пресс-службе московского метрополитена.

С 20 августа Серпуховско-Тимирязевская линия будет работать в обычном режиме.

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