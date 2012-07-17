На станции метро «Ботанический сад» на рельсы упал человек

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На станции метро «Ботанический сад» Калужско-Рижской линии московского метрополитена на рельсы упал человек. В течение 15-20 минут не отправлялись поезда в сторону центра, сообщает корреспондент M24.RU. Пассажиров просили пользоваться наземным общественным транспортом.

Как пояснил заместитель начальника пресс-службы столичной подземки Павел Сухарников, неизвестный упал на рельсы метро в 8:00 по мск. В 8:19 пострадавшего извлекли.

Причина падения человека на рельсы не уточняется. В настоящий момент движение поездов на участке от станции метро «Медведково» до «ВДНХ» восстановлено. Сведений о состоянии пострадавшего нет.