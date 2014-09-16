Соревнования по велоориентированию пройдут в СВАО

Фото: M24.ru

20 сентября на северо-востоке Москвы пройдет Второй окружной велофестиваль "Яуза". Одним из основных событий праздника станут любительские соревнования по велоориентированию.

В соревнованиях может принять участие любой горожанин, достигший совершеннолетия. Маршрут пройдет по зеленым зонам, расположенным вдоль реки Яуза. По итогам соревнований будут определены победители, которых ждут памятные призы. Для того чтобы принять участие, необходимо пройти предварительную регистрацию и получить на старте карту маршрута. Регистрацию можно пройти по ссылке.

Добавим, в рамках велофестиваля для детей подготовлена отдельная программа: они смогут принять участие в параде детских велосипедов. Детям и их родителям предстоит преобразить велосипеды в сказочных персонажей или героев любимых мультфильмов.

В этот день также пройдет традиционный велосипедный пробег "Спортивное долголетие", участниками которого станут представители старшего поколения. Школьников ждет эстафета школьных команд СВАО.

Кроме того, гости события смогут пройти тест-драйв электробайков и веломобилей.