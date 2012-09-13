На ВВЦ соберется рекордное количество первокурсников

Фото: svao.dsmp.mos.ru

Посвящение первокурсников Северо-Востока в этом году пройдет в формате популярной игры "Дозор".

15 сентября более тысячи вчерашних абитуриентов соберутся на ВВЦ, чтобы принять участие в трехчасовом квесте по самой масштабной площадке города. Студентам предстоит преодолеть более 30 этапов, разбросанных по всей территории парка.

Начнется посвящение с парада вузов Москвы к фонтану "Дружбы народов". Затем каждая команда получит карту заданий, которые нужно пройти быстрее и лучше остальных, сообщает пресс-служба управления департамента семейной и молодежной политики СВАО.

Награждение студентов пройдет после выступления команд КВН и певицы Яжевика. Также первокурсников поздравят зампрефекта СВАО Валентина Заботина и начальник окружного управления департамента семейной и молодежной политики Владимир Филиппов.