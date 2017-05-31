Форма поиска по сайту

31 мая 2017, 09:50

В мире

Американская актриса извинилась за фотосессию с "отрезанной головой" Трампа

Комедийная актриса Кэти Гриффин извинилась за снимок, на котором она позирует с макетом отсеченной головы президента США Дональда Трампа, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я искренне извиняюсь. Я вижу реакцию на эти снимки. Я комик, но я перешла черту. Изображение оказалось слишком оскорбительным. Это не было смешно, я понимаю это, я прошу прощения", — заявила Гриффин.

Ранее стало известно, что нашумевшей фотосессией актрисы, автором которой выступил фотограф Тайлер Шилдс, заинтересовалась Секретная служба США. Разошедшиеся по соцсетям снимки она расценила как угрозу президенту страны.

