28 апреля 2017, 05:59

Трамп не исключил "большой конфликт" с Северной Кореей

Фото: ТАСС/Dennis Van Tine

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 27 апреля, о "возможности крупного конфликта с Северной Кореей из-за ее ядерной и ракетной программы", передает Reuters.

Как подчеркнул Трамп, выступая перед журналистами, он предпочел бы дипломатический исход спора.

Трамп заявил, что "Северная Корея – его самая большая глобальная проблема". Он расточал похвалы председателю КНР Си Цзиньпину из-за его "помощи в попытке приструнить Пхеньян".

Напомним, лидеры двух стран встретились во Флориде в начале этого месяца.

