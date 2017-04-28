Китай пригрозил КНДР санкциями за ядерные испытания

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Официальный Пекин уведомил США, что пригрозил правительству Северной Кореи санкциями за ядерные испытания, сообщает "Газета.ру".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил об этом в четверг, 27 апреля. Он подчеркнул, что власти КНР уверили в применении санкций в случае, если Пхеньян "будет проводить новые ядерные испытания".

Тиллерсон уверен, что этим Пекин показывает миру готовность "работать с США".

Ранее американский лидер пригрозил КНДР внезапным ударом в том случае, если Пхеньян не прекратит испытания ракет.