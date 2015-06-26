Верховный суд США разрешил однополые браки во всех штатах

Фото: ТАСС/Константин Кижель

Верховный суд США разрешил заключать однополые браки во всех 50 американских штатах и федеральном округе Колумбия, сообщает Associated Press.

Ранее вопрос о заключении гей-браков относился к юрисдикции штатов, теперь вступление в однополый брак признали конституционных правом. Судебное решение означает, что те 14 штатов, где запрещены гей-браки, должны будут снять запрет.

В состав Верховного суда США входят девять судей. Пятеро судей из коллегии суда поддержали такое решение, против выступили четверо.

Президент США Барак Обама назвал это решение "большим шагом в марше по направлению к равенству".

[html]

Today is a big step in our march toward equality. Gay and lesbian couples now have the right to marry, just like anyone else. #LoveWins — President Obama (@POTUS) 26 июня 2015

[/html]Добавим, что семейное право в США регулируется законом о защите брака, принятым в 1996 году. В нем говорится, что брак должен быть союзом между мужчиной и женщиной. При этом каждый штат имеет право не признавать брак однополой пары, заключенный в другом штате или государстве.

Однако в 2013 году, после нескольких исков о дискриминационном характере закона, Верховный суд его частично отменил, так как он противоречит Конституции Соединенных Штатов, поскольку семейное право в американской правовой системе относится к юрисдикции штата. Отменена была в том числе статья о том, что брак - это обязательно разнополый союз.