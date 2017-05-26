США признали вину за утечку секретных данных о теракте в Манчестере

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

США полностью несут ответственность за утечку в американскую прессу секретных сведений, связанных с терактом в Манчестере. Такое заявление сделал госсекретарь Рекс Тиллерсон, сообщает агентство Reuters.

25 мая Великобритания отказалась делиться с США информацией о расследовании взрыва в Манчестере. Это связано с тем, что после атаки в СМИ опубликовали подробности случившегося, причем журналисты ссылались на американские источники.

Свое недовольство касательного этого выразила глава МВД Великобритании Эмбер Радд. Обсудить этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом планировала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Позднее Великобритания возобновила обмен разведданными. Это стало возможно благодаря новым гарантиям от партнеров