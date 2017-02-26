США могут покинуть совет по правам человека ООН

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась о выходе из Совета ООН по правам человека, сообщает журнал Politico.

По данным источников издания, страна может решиться на этот шаг из-за резолюции ООН, осуждающей поселенческую деятельность Израиля, которую, вероятно, поддержал Совет.

Решение не будет принято до следующей сессии СПЧ ООН, но вопрос будет обсуждаться.

В принятой ООН резолюции от 23 декабря действия Израиля были расценены как "грубое нарушение" международных законов. Документ поддержали 14 членов Совбеза, делегация США воздержалась при голосовании, не применив право вето.

Решение США на заседании ООН было принято еще во время президентства Барака Обамы, и Дональд Трамп подверг критике то, что Штаты воздержались при голосовании по резолюции.

