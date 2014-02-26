Перезагрузка Майкла Макфола: посол США покидает московскую резиденцию

"Вечер с Ксенией Соколянской": Посол США Майкл Макфол покидает Россию

Свою московскую резиденцию Спасо-Хаус покидает американский посол Майкл Макфол. Дипмиссию он возглавлял два с небольшим года. Свою отставку Макфол объяснил личными причинами - желанием больше времени уделять семье.

Именно Макфола, известного в Америке специалиста по России, считают автором идеи "перезагрузки" российско-американских отношений. Однако эта самая "перезагрузка" началась с конфуза и пропущенного слога в надписи на кнопке - "перегрузка". Это был дурной знак. Поэтому, когда два года назад, в январе 2012 года Макфол въехал в посольскую резиденцию в Спасо-Хаусе, тень красной кнопки следовала за ним повсюду.

Единственное, в чем не особо разбирался новый посол - в тонкостях дипломатии. Говорят, что вместо требуемых нескольких месяцев обучения на посольских курсах в Вашингтоне, его подготовка заняла буквально несколько дней. Как следствие - жесткий словесный клинч с дипломатами старой закалки из российского МИДа. Все та же тень красной кнопки.

Изящной точкой в дипотношениях Смоленской площади со Спасо-Хаусом стала короткая - короче некуда - запись на официальной твиттер-страничке МИДа: "Прощайте, Михаил".

Сам же Макфол попрощался с читателями своего блога строчкой из Пушкина: "Пора, мой друг, пора"….

Это стихотворение, напомню, заканчивается так: "На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно, усталый раб, замыслил я побег В обитель дальную трудов и чистых нег". Пожелаем же успеха Майклу Макфолу в трудах и негах. Может быть там, наконец, он избавится от проклятия красной кнопки с надписью "перезагрузка" .

Николай Петров