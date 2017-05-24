Форма поиска по сайту

24 мая 2017, 18:47

В мире

Трамп заявил о "трансатлантическом единстве" в сохранении антироссийских санкций

Фото: ТАСС/Emily Molli

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентилони заявил о соблюдении принципа "трансатлантического единства" по вопросу антироссийских санкций. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Уточняется, что США, совместно с союзниками в Европе, будут продолжать придерживаться санкционных мер в отношении России "за ее действия в Крыму и на востоке Украины". Трамп также отметил, насколько важно "убедить Россию выполнить свои обязательства согласно минским договоренностям".

Кроме того, на встрече американский лидер затронул вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны и борьбы с терроризмом. Политики обсудили способы лишить экстремистов возможности скрываться в других странах, включая Мали, Ливию, Ирак и Афганистан. Президент США также выразил благодарность итальянским коллегам за дипломатические усилия в Ливии.

США Италия антироссийские санкции Серджо Маттарелла жизнь в мире

