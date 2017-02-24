Трамп пообещал начать строительство стены на границе с Мексикой раньше срока

Фото: Zuma/ТАСС/Brian Cahn

Президент США Дональд Трамп пообещал начать строительство стены на границей с Мексикой раньше запланированного срока, сообщает ТАСС. Он добавил, что из страны вышлют "плохих людей", которым не место в США.

Конкретные сроки начала строительства, впрочем еще не назывались.

Указ об охране границы и иммиграции был подписан 25 января. Обещание построить стену на границе с Мексикой было одним из ключевых к предвыборной кампании Трампа.

Возведение укрепления обойдется в 21,6 миллиарда долларов, и займет более трех лет. Ее протяженность составит около 2 тысяч километров.