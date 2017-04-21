США продолжат борьбу с терроризмом – Пенс

США продолжат бороться с терроризмом, заявил вице-президент Штатов Майк Пенс.Так он прокомментировал нападение на полицейских в Париже, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.
Пенс добавил, что атака на Елисейских Полях служит напоминанием: терроризм может нанести удар в любой момент и в любой точке.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования в связи с нападением на полицейских во Франции. Он отметил, что происшествие похоже на теракт.
Одна пуля попала в иностранную туристку, врачи оценили ранение как легкое.
Ответственность за нападение на полицейских взяла на себя международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГ – запрещена в России).