21 апреля 2017, 09:50

В мире

США продолжат борьбу с терроризмом – Пенс

США продолжат бороться с терроризмом, заявил вице-президент Штатов Майк Пенс.Так он прокомментировал нападение на полицейских в Париже, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

Пенс добавил, что атака на Елисейских Полях служит напоминанием: терроризм может нанести удар в любой момент и в любой точке.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования в связи с нападением на полицейских во Франции. Он отметил, что происшествие похоже на теракт.

Перестрелка рядом с полицейским автомобилем произошла в четверг, 20 апреля, в Париже. Один страж правопорядка погиб, двое – получили ранения.

Одна пуля попала в иностранную туристку, врачи оценили ранение как легкое.

Ответственность за нападение на полицейских взяла на себя международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГ – запрещена в России).

