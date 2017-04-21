США продолжат борьбу с терроризмом – Пенс

США продолжат бороться с терроризмом, заявил вице-президент Штатов Майк Пенс.Так он прокомментировал нападение на полицейских в Париже, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

Пенс добавил, что атака на Елисейских Полях служит напоминанием: терроризм может нанести удар в любой момент и в любой точке.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования в связи с нападением на полицейских во Франции. Он отметил, что происшествие похоже на теракт.