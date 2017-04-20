Форма поиска по сайту

Новости

Новости

20 апреля 2017, 04:50

В мире

ЦРУ ищет в своих рядах информатора WikiLeaks

Фото: ТАСС/Olivier Douliery

Поиски предполагаемого информатора организации WikiLeaks начались в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), сообщает CBS.

Так называемая "охота" ведется при помощи Федерального бюро расследований (ФБР). Проверяются все сотрудники ЦРУ и частные подрядчики, которые имели физический доступ к данным, обнародованным WikiLeaks в начале марта.

В марте этого года Wikileaks опубликовал первую часть документов ЦРУ, полученных, в частности, из хакерской программы HIVE ("Улей"), которая предназначается для передачи в ЦРУ информации, изъятой с интересующего разведчиков устройства.

США WikiLeaks шпионаж ЦРУ жизнь в мире

Главное

