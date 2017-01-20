Церемония инаугурации Дональда Трампа началась в Вашингтоне

Фото: AP/Patrick Semansky
Инаугурация Дональда Трампа началась в Вашингтоне. Избранный президент США готовится присягнуть на верность своей стране на главной площади города перед Капитолием. Одновременно к присяге на библии будет приведен Майкл Пенс как 48-й вице-президент США.
После этого Трамп произнесет речь, лозунг которой, как и всей его предвыборной компании, – "Сделаем Америку снова великой!". С этого момента он официально станет 45-м президентом США.
Официальные торжества растянутся на три дня, а неофициальные – на неделю. На церемонию инаугурации президента собраны рекордные 90 миллионов долларов.
Ранее Дональд Трамп прибыл в Белый дом, где состоялась его неформальная встреча с Бараком Обамой. Встреча прошла в Голубой комнате резиденции в формате закрытого чаепития с участием их супруг Мишель и Мелании. Эта традиционная церемония в Соединенных штатах при передаче власти от президента новому президенту.
Дональд Трамп – первый в истории США предприниматель и миллиардер, ставший президентом. Его состояние оценивается в три миллиарда долларов.
Родился он в 1946 году в Куинсе, штат Нью-Йорк. Карьеру начал в компании отца – фирма занималась сдачей домов в аренду. Позже он возглавил строительный конгломерат Trump Organization и основал Trump Entertainment Resorts – компанию, специализирующуюся на игорном и гостиничном бизнесе. При этом застройщики платят Трампу за то, чтобы он продавал их недвижимость и был "лицом".
Главные пункты программы Трампа – построить стену на границе с Мексикой, победить ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), увеличить продолжительность декрета для матерей, защитить право американцев на владение оружием и создать 25 миллионов рабочих мест.