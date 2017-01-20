Церемония инаугурации Дональда Трампа началась в Вашингтоне

Фото: AP/Patrick Semansky

Инаугурация Дональда Трампа началась в Вашингтоне. Избранный президент США готовится присягнуть на верность своей стране на главной площади города перед Капитолием. Одновременно к присяге на библии будет приведен Майкл Пенс как 48-й вице-президент США.

После этого Трамп произнесет речь, лозунг которой, как и всей его предвыборной компании, – "Сделаем Америку снова великой!". С этого момента он официально станет 45-м президентом США.

Официальные торжества растянутся на три дня, а неофициальные – на неделю. На церемонию инаугурации президента собраны рекордные 90 миллионов долларов.

Ранее Дональд Трамп прибыл в Белый дом, где состоялась его неформальная встреча с Бараком Обамой. Встреча прошла в Голубой комнате резиденции в формате закрытого чаепития с участием их супруг Мишель и Мелании. Эта традиционная церемония в Соединенных штатах при передаче власти от президента новому президенту.