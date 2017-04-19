Форма поиска по сайту

19 апреля 2017, 06:37

В мире

Боевики ИГ применили иприт против военных США и Австралии в Ираке

Фото: ТАСС/Alex Manne

Боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия – иприт – было применено боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ – запрещена в России) против военнослужащих и инструкторов США и Австралии, пребывающих в одной из воинских частей в Ираке, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал CBS News.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, но известно об этом стало только накануне. Пострадали 25 граждан Ирака. Сообщается, что американские и австралийские военные не пострадали.

США газ военные Австралия Ирак ИГ жизнь в мире

