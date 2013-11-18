Расписание бесплатных лекций: 18 - 22 ноября

Сетевое издание M24.ru приводит традиционную подборку лекций этой недели: из наших трансляции слушатели узнают, опасно ли падение метеоритов и астероидов на Землю, а также о том, как создаются сложнейшие головоломки. Кроме того, на этой неделе журналист Арина Бородина расскажет о будущем телевидения, а посол США Майкл Макфол ответит на любые вопросы.

Премия Рунета. Фото: premiaruneta.ru

21 ноября в десятый раз вручат Премию Рунета. Авторитетную награду получают проекты, которые вносят особый вклад в развитие российского онлайн-пространства. Престижные статуэтки традиционно вручают в таких номинациях, как “Безопасный Рунет”, “Здоровье, развлечения и отдых”, “Технологии и инновации” и других. Прямую трансляцию мероприятия смотрите на M24.ru.

Трансляция начнется 21 ноября в 17:30.

Стоит ли нам бояться разрушительной силы метеоритов и астероидов? Уничтожат ли космические тела нашу планету? На эти вопросы ответят профессора Московского государственного университета геодезии и картографии в рамках тематической лекции. Кроме того, ученые познакомят слушателей с основами астрономии и расскажут о мифах, связанных с жизнью звезд, планет и галактик.

Трансляция начнется 23 ноября в 12:00.

Разгадать механическую головоломку порой не под силу не только детям, но их родителям, старшим братьям и сестрам. Изобретатель развивающих игр и кандидат технических наук Владимир Красноухов решил поделиться секретом решения головоломок и рассказать, как они выглядят “изнутри” и как их придумывают. Сетевое издание M24.ru проводит онлайн-трансляцию лекции для самых любознательных.

Трансляция начнется 23 ноября в 17:30.

Об остальных лекциях недели читайте ниже.

Понедельник, 18 ноября

Первую лекцию недели проведет известный журналист и телеобозреватель Арина Бородина. Она расскажет, почему люди в эпоху интернета по-прежнему собираются у телевизора и смотрят любимые программы, а так же как меняется и развивается “информационно-политический ресурс и бесперебойная фабрика сериалов и телешоу” – телевидение.

Место: Пресс-центр “РИА Новости”, Зубовский бульвар, 4.

Время: 19:00.

Стоимость: бесплатно по предварительной регистрации.

Зачем идти: чтобы узнать о будущем телевидения.

Вторник, 19 ноября

На "Флаконе" прошел мастер-класс "Рисование для не умеющих рисовать"

Художник и преподаватель Олег Арнаутов не согласен с утверждением, что научиться рисовать в зрелом возрасте невозможно. Арнаутов проведет мастер-класс, где научит всех желающих основам рисования. Так, участники создадут на бумаге несложные геометрические предметы – куб, шар, конус – и научатся правильно изображать свет и тень.

Место: Академия коммуникаций Wordshop, улица Большая Новодмитровская , 36, строение 1.

Время: 19:30.

Стоимость: бесплатно, но нужно отправить заявку на info@wacademy.ru.

Зачем идти: проверить на себе, возможно ли научиться рисованию за час.

Майкл Макфол. Фото: facebook.com/amb.mcfau

Среда, 20 ноября

Майкл Макфол – персона известная. Имя посла США в России то и дело мелькает в СМИ, а твиттер-аккаунт Макфола буквально разлетается на цитаты. На этой неделе посол проведет встречу со всеми желающими, в рамках которой ответит на любые и даже самые смелые вопросы.

Место: Американский культурный центр, ул. Николоямская, 1.

Время: 18:00.

Стоимость: бесплатно.

Зачем идти: узнать о США из первых уст.

Четверг, 21 ноября

Профессия дизайнера набирает все большую популярность. Дизайнеры разрабатывают буквально все - от интерьеров до мобильных приложений, а их услуги невероятно востребованы. Не возникает ли мысль о том, что бизнес в сфере дизайна может стать крайне успешным и прибыльным? Лекцию “Как построить собственный дизайнерский бизнес?” прочитает шеф-редактор издания Forbes Real Estate Кирилл Горский.

Место: Современная Школа Дизайна, Сущевская улица, 19, строение 1.

Время: 19:00.

Стоимость: бесплатно, но необходимо записаться по телефонам: +7(495) 787 63 52, +7(985) 220 71 36.

Зачем идти: почерпнуть пару идей для собственного бизнеса.

Пятница, 22 ноября

Качественная презентация проекта должна уметь заинтересовать и, возможно, даже быть интереснее самого проекта. О том, как грамотно представить свою работу, правильно взаимодействовать с аудиторией и сделать яркое и запоминающееся выступление расскажут на тематическом мастер-классе.

Место: Школа ораторского искусства “Игрокс”, улица Земляной Вал, 24/32.

Время: 19:30.

Стоимость: бесплатно по предварительной записи: +7 (495) 755-44-92.

Зачем идти: научиться создавать убедительную и беспроигрышную презентацию.