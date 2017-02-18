Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал НАТО институтом холодной войны, сообщает ТАСС. Глава МИД отметил, что расширение этой организации привело к небывалому за последние 30 лет уровню напряженности в Европе.

Россия и НАТО подписали два документа, регулирующих их отношения: 20 лет назад – основополагающий акт и 15 лет назад – декларация о новом качестве российско-натовских отношений. Они должны были обеспечить уважение с обеих сторон, укрепить взаимное доверие, предотвратить раскол в Евроатлантике. "Этого не произошло потому, что НАТО так и осталась институтом холодной войны", – заявил Лавров.

НАТО по-прежнему не готова возобновить военное сотрудничество с РФ, заключил министр.



Он отметил, что развертывание боевых потенциалов организации на границе с Россией следовало обсудить. "Мы предложили посмотреть на картах, у кого сколько вооружений и личного состава и где находятся НАТО и Россия, –сказал министр. – Когда мы такую общую статистику выработаем, нам станет понятна картина реального состояния военной безопасности на Европейском континенте".

Регулирование вооружений, по словам словам Лаврова, должно строиться на основе этой информации.

Глава МИД РФ также высоко оценил потенциал отношений России и США. По его словам, РФ готова к расширению сотрудничества настолько, насколько к нему расположены Штаты.

Он также выразил категорическое несогласие с теми, кто обвиняет Россию "в попытке подорвать так называемый либеральный мировой порядок". По его словам, такая модель мира пришла к кризису естественным образом, поскольку концепция экономической и политической глобализации задумывалась "как инструмент обеспечения роста элитарного клуба государств и его доминирования над всеми остальными".