17 мая 2017, 19:43

В мире

Конгрессмен от Техаса выступил за импичмент Трампу

Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier

Конгрессмен от американского штата Техас демократ Эл Грин выступил за начало процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Видеозапись выступления опубликована в Twitter-аккаунте телеканала C-Span.

"Никто не может стоять выше закона, включая президента", – заявил Грин, выступая в Конгрессе. По его мнению, демократия в стране находится "под угрозой".

Ранее Грин уже высказывался о своей инициативе. В частности, выступая на пресс-конференции в Хьюстоне, штат Техас, он мотивировал необходимость отрешения Трампа от должности публикациями о причинах увольнения главы ФБР.

После встречи Трампа с Сергеем Лавровым американские СМИ предположили, что президент США передал главе российского МИД секретные данные. В российском ведомстве эти сообщения назвали фейком.

