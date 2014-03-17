США и Евросоюз ввели санкции против российских чиновников

"Вечер с Алексеем Вершининым": США ввели санкции против чиновников РФ

Еще накануне, 16 марта, Соединенные Штаты Америки и Евросоюз объявили, что в понедельник собираются ввести самые страшные в истории санкции против России, после которых русский медведь в страшном испуге должен будет спрятаться обратно в свою берлогу. В итоге, гора родила, собственно, мышь.

В опубликованном американском списке 7 фамилий чиновников из России, в европейском 10 наших высокопоставленных сограждан, которым собираются арестовать зарубежные активы и ввести визовые ограничения на въезд.



Первым немедленно откликнулся фигурант американского списка, вице-премьер Дмитрий Рогозин. "Товарищ Обама, а что делать тем, у кого нет ни счетов, ни собственности за границей?", - написал он в своем микроблоге. Вторым отреагировал Российский фондовый рынок - сразу же после объявления о санкциях индексы подскочили вверх на 4-5 процента.

"Заявление о санкции - это превентивная дипломатия. Тут больше риторических угроз чем реальных действий. Во многом эти санкции не выгодны ни США, ни странам Евросоюза. Санкции могут ударить по их экономикам, по их национальным государствам", - отметил главный редактор журнала "Геополитика" Леонид Савин.

Объявленные санкции действительно носят более чем символический характер. И никак не угрожают интересам российского или европейского бизнеса. Судя по всему, международное бизнес-сообщество, уже жестко намекнуло своим политикам о недопустимости создания угроз своим деловым интересам в России. В том числе и по причине ответных шагов России.

А вот с Америкой у нас особо глубоких торговых отношений нет. Поэтому, видимо, у представителей США в ООН явно сдают нервы. Фотографии на которых Саманта Пауэр, после голосования по резолюции по Украине в чрезвычайной экзальтации пытается устроить выволочку нашему постпреду Виталию Чуркину стали хитом интернета.

"То что мы наблюдаем - это откровенный шантаж .рассчитанный на то что испугаемся, что Россия отступим назад. Когда этого не случится, желание реализовать эти угрозы пропадет", - подчеркнул замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин .

Что имеем в остатке - и Европа и Америка понимают, что каких-то особых легальных, допустимых в публичном политическом поле рычагов воздействия на Россию у них нет. Можно, конечно, мечтать вырвать у страны сердце или обрушить цены на энергоносители, но ответные действия могут больно ударить по ним самим. Вот и приходится сочинять списки. А русский медведь с интересом смотрит, что будет дальше.

Николай Петров