Дмитрий Песков объяснил причину недовольства европейцев новыми санкциями

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил недовольство европейских властей новыми антироссийскими санкциями, сообщает РИА Новости.
"Вы знаете, что вчера о новых санкционных устремлениях президент говорил на прямой линии. Относимся к этому крайне негативно и полагаем, что, безусловно, они, как и прежде, способны нанести дополнительный вред не только нам, но и тем, кто эти санкции поддерживает и тем, кто к ним присоединяется", – сказал Песков журналистам.
Он пояснил, что многие фермеры и промышленники в Германии несут прямые убытки из-за санкций.
Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Россия начнет снимать экономические санкции со своих зарубежных партнеров, когда те откажутся от ограничений в отношении нашей страны.
Ранее Сенат США одобрил ужесточение санкций в отношении России. В документе предлагается сократить срок финансирования российских банков, попавших под санкции, до двух недель, а нефтегазовых компаний – до месяца.