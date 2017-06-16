Дмитрий Песков объяснил причину недовольства европейцев новыми санкциями

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил недовольство европейских властей новыми антироссийскими санкциями, сообщает РИА Новости.

"Вы знаете, что вчера о новых санкционных устремлениях президент говорил на прямой линии. Относимся к этому крайне негативно и полагаем, что, безусловно, они, как и прежде, способны нанести дополнительный вред не только нам, но и тем, кто эти санкции поддерживает и тем, кто к ним присоединяется", – сказал Песков журналистам.

Он пояснил, что многие фермеры и промышленники в Германии несут прямые убытки из-за санкций.

15 июня Германия и Австрия на официальном уровне раскритиковали планы США ввести новые санкции против России. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн считают, что рассматриваемые Конгрессом меры противоречат международному праву. Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Россия начнет снимать экономические санкции со своих зарубежных партнеров, когда те откажутся от ограничений в отношении нашей страны. Ранее Сенат США одобрил ужесточение санкций в отношении России. В документе предлагается сократить срок финансирования российских банков, попавших под санкции, до двух недель, а нефтегазовых компаний – до месяца.

