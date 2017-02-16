Лавров назвал встречу с Тиллерсоном продуктивной

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подтвердил готовность штатов преодолевать трудный период в российско-американских отношениях, сообщает ТАСС.
По словам главы МИД, встреча получилась продуктивной. В ходе переговоров политики обсудили борьбу с терроризмом, в том числе вопросы сотрудничества по сирийскому кризису. Также США выразили заинтересованность в урегулировании конфликтов на Украине и в Афганистане.
Лавров также подчеркнул, что вопрос санкций на встрече не обсуждался. В целом Тиллерсон и Лавров условились налаживать контакты.
Сергей Лавров добавил, что встреча Путина и Трампа состоится, когда лидеры двух стран сочтут это возможным.
Что касается личной встречи двух президентов, то по словам Пескова, они в любом случае встретятся на саммите G20 в Германии летом этого года.
Вместе с тем возможна и более ранняя встреча глав двух государств – Владимир Путин откликнулся на предложение властей Словении провести встречу с Трампом в Любляне. В частности, Путин отметил, что готов встретиться там со своим американским коллегой и напомнил, что ранее в столице Словении уже проходили российско-американские переговоры.