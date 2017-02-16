Форма поиска по сайту

16 февраля 2017, 19:40

В мире

Лавров назвал встречу с Тиллерсоном продуктивной

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подтвердил готовность штатов преодолевать трудный период в российско-американских отношениях, сообщает ТАСС.

По словам главы МИД, встреча получилась продуктивной. В ходе переговоров политики обсудили борьбу с терроризмом, в том числе вопросы сотрудничества по сирийскому кризису. Также США выразили заинтересованность в урегулировании конфликтов на Украине и в Афганистане.

Лавров также подчеркнул, что вопрос санкций на встрече не обсуждался. В целом Тиллерсон и Лавров условились налаживать контакты.

Сергей Лавров добавил, что встреча Путина и Трампа состоится, когда лидеры двух стран сочтут это возможным.

Ранее Кремль выражал надежду на нормализацию отношений с США. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, без нормальных деловых отношений с Вашингтоном невозможно решение множества мировых проблем. В частности, многие из них не могут быть решены самостоятельно ни США, ни Россией.

Что касается личной встречи двух президентов, то по словам Пескова, они в любом случае встретятся на саммите G20 в Германии летом этого года.

Вместе с тем возможна и более ранняя встреча глав двух государств – Владимир Путин откликнулся на предложение властей Словении провести встречу с Трампом в Любляне. В частности, Путин отметил, что готов встретиться там со своим американским коллегой и напомнил, что ранее в столице Словении уже проходили российско-американские переговоры.

