Лавров назвал встречу с Тиллерсоном продуктивной

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подтвердил готовность штатов преодолевать трудный период в российско-американских отношениях, сообщает ТАСС.

По словам главы МИД, встреча получилась продуктивной. В ходе переговоров политики обсудили борьбу с терроризмом, в том числе вопросы сотрудничества по сирийскому кризису. Также США выразили заинтересованность в урегулировании конфликтов на Украине и в Афганистане.

Лавров также подчеркнул, что вопрос санкций на встрече не обсуждался. В целом Тиллерсон и Лавров условились налаживать контакты.

Сергей Лавров добавил, что встреча Путина и Трампа состоится, когда лидеры двух стран сочтут это возможным.