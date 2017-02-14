Пентагон обеспокоен полетами российских военных самолетов над эсминцем США

Фото: Zuma/ТАСС/Michal Fludra

Пентагон обеспокоен пролетом российских военных самолетов близ американского эсминца Porter в Черном море 10 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американского ведомства подполковника Мишель Балданса.

По ее словам, капитан судна оценил маневры российских самолетов как "небезопасные и непрофессиональные". Эсминец запрашивал причину полета у всех самолетов и не получил ответа. Воздушные суда не включали свои транспондеры.

Балданса добавила, что эсминец США осуществлял обычное патрулирование в международных водах в Черном море после учений Sea Shield.