Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля 2017, 23:26

В мире

Пентагон обеспокоен полетами российских военных самолетов над эсминцем США

Фото: Zuma/ТАСС/Michal Fludra

Пентагон обеспокоен пролетом российских военных самолетов близ американского эсминца Porter в Черном море 10 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американского ведомства подполковника Мишель Балданса.

По ее словам, капитан судна оценил маневры российских самолетов как "небезопасные и непрофессиональные". Эсминец запрашивал причину полета у всех самолетов и не получил ответа. Воздушные суда не включали свои транспондеры.

Балданса добавила, что эсминец США осуществлял обычное патрулирование в международных водах в Черном море после учений Sea Shield.

Американский эсминец Porter вошел в акваторию Черного моря 2 февраля. Он был направлен туда для "проведения операций по обеспечению морской безопасности и расширения возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".

Судно принимает участие в учениях Sea Shield 2017. Их ежегодно проводит Румыния.

США оборона Пентагон жизнь в мире эсминец

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика