В тушении крупного пожара в Сан-Франциско приняли участие 90 расчетов

Фото: ИТАР-ТАСС

В Сан-Франциско произошел крупный пожар. Загорелось недостроенное высотное здание. Для борьбы с огнем привлекли 90 пожарных расчетов, локализовать пламя пытались 150 пожарных. Один из них пострадал, сообщает телеканал "Москва 24".

Дыма от огня было так много, что пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов и офисов.

Внутренние системы пожаротушения не были еще установлены в здании. Это и усложнило задачу по ликвидации большого возгорания.

О пострадавших в этом пожаре среди населения не сообщается.