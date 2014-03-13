Форма поиска по сайту

13 марта 2014, 07:59

В тушении крупного пожара в Сан-Франциско приняли участие 90 расчетов

Фото: ИТАР-ТАСС

В Сан-Франциско произошел крупный пожар. Загорелось недостроенное высотное здание. Для борьбы с огнем привлекли 90 пожарных расчетов, локализовать пламя пытались 150 пожарных. Один из них пострадал, сообщает телеканал "Москва 24".

Дыма от огня было так много, что пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов и офисов.

Внутренние системы пожаротушения не были еще установлены в здании. Это и усложнило задачу по ликвидации большого возгорания.

О пострадавших в этом пожаре среди населения не сообщается.

