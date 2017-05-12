Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая 2017, 08:00

В мире

СМИ узнали об угрозе взрыва на борту самолета президента США

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Некачественное техническое обслуживание одного из самолетов президента США Дональда Трампа стало причиной того, что воздушному судну был нанесен ущерб в 4 миллиона долларов, сообщает телекомпания CNN.

Согласно отчету федеральных властей, халатность, допущенная при обслуживании VC-25 на предприятии американской корпорации Boeing в Сан-Антонио (штат Техас), могла привести к возгоранию или взрыву воздушного судна.

В частности, в отчете подчеркивается, что механики не прочистили как следует кислородное оборудование борта президента.

США ущерб самолет Дональд Трамп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика