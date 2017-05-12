СМИ узнали об угрозе взрыва на борту самолета президента США

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Некачественное техническое обслуживание одного из самолетов президента США Дональда Трампа стало причиной того, что воздушному судну был нанесен ущерб в 4 миллиона долларов, сообщает телекомпания CNN.

Согласно отчету федеральных властей, халатность, допущенная при обслуживании VC-25 на предприятии американской корпорации Boeing в Сан-Антонио (штат Техас), могла привести к возгоранию или взрыву воздушного судна.

В частности, в отчете подчеркивается, что механики не прочистили как следует кислородное оборудование борта президента.