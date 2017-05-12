Трамп подписал указ об усилении кибербезопасности в США

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Дональд Трамп подписал указ о противодействии киберугрозам, передает ТАСС.

По словам его помощника по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Тома Боссерта, президент считает необходимостью установить в государственном секторе такие же стандарты, как и в частном.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, Боссерт отметил, что подписание указа не связано с действиями России. "Россияне не единственный наш противник в интернете. Не только россияне действуют в интернете негативным образом», – заявил он.

Боссерт также добавил, что хакерские атаки на американские сети производят не только враги, но и союзники Вашингтона.