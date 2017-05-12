Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая 2017, 07:50

В мире

Трамп подписал указ об усилении кибербезопасности в США

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Дональд Трамп подписал указ о противодействии киберугрозам, передает ТАСС.

По словам его помощника по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Тома Боссерта, президент считает необходимостью установить в государственном секторе такие же стандарты, как и в частном.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, Боссерт отметил, что подписание указа не связано с действиями России. "Россияне не единственный наш противник в интернете. Не только россияне действуют в интернете негативным образом», – заявил он.

Боссерт также добавил, что хакерские атаки на американские сети производят не только враги, но и союзники Вашингтона.

США Дональд Трамп кибербезопасность жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика