Сергей Магнитский. Фото: ИТАР-ТАСС

Власти США опубликовали "список Магнитского", включающий фамилии российских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, причастны к смерти юриста Сергея Магнитского и к другим нарушениям прав человека.

В списке представлено 18 фамилий. Полный перечень размещен на сайте Министерства финансов США.

Между тем российские власти в ответ на публикацию "списка Магнитского" намерены обнародовать свой документ, в который войдут фамилии американских чиновников.

Напомним, 6 декабря 2012 года Сенат США принял "закон Магнитского", предусматривающий визовые и финансовые санкции в отношении российских госслужащих, которые попадут в этот список.