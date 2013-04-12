Сергей Магнитский. Фото: ИТАР-ТАСС
Власти США опубликовали "список Магнитского", включающий фамилии российских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, причастны к смерти юриста Сергея Магнитского и к другим нарушениям прав человека.
В списке представлено 18 фамилий. Полный перечень размещен на сайте Министерства финансов США.
Между тем российские власти в ответ на публикацию "списка Магнитского" намерены обнародовать свой документ, в который войдут фамилии американских чиновников.
Напомним, 6 декабря 2012 года Сенат США принял "закон Магнитского", предусматривающий визовые и финансовые санкции в отношении российских госслужащих, которые попадут в этот список.
История вопросаАудитор фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский был задержан оперативниками управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы 24 ноября 2008 года. В течение 11 месяцев Магнитский находился в СИЗО "Бутырка", а 16 ноября 2009 года скончался в СИЗО "Матросская тишина".
Следствие заподозрило, что в гибели Магнитского виновны тюремные врачи и администрация "Бутырки", не оказавшие ему необходимой помощи.
Смерть юриста в изоляторе вызвала большой общественный резонанс, в том числе и за рубежом. В частности, был составлен список чиновников, которых американские и английские власти подозревали в причастности к гибели Магнитского. Первые сообщения о существовании британского "списка Магнитского" появились в СМИ еще в октябре 2011 года. Тогда британское посольство опровергло информацию. Также "список Магнитского" был составлен в США.
