Россия расширила список невъездных американцев

Барак Обама. Фото: ИТАР-ТАСС

США опубликуют "список Магнитского" 13 апреля. В ответ Москва приготовила свои черные списки американцев, в том числе и расширенный.

Близкий к администрации президента России источник сообщил газете "Коммерсантъ": "Как только США обнародуют свой список, Россия опубликует свой".

В российском списке невъездных американцев изначально числился 71 человек, теперь же Москва подготовила еще 33 имени для внесения в список. В итоге, расширенный черный список будет включать 104 американца. Москва подготовила этот список на случай, если вашингтонский список окажется длиннее 60 имен.

Обмен черными списками совпадет с визитом в Москву советника президента США Тома Донилона. Эксперты отмечают, что это может обречь миссия Донилона на провал.



"Такое совпадение можно считать досадной случайностью: администрация США явно не планировала синхронизировать приезд Донилона и обнародование "списка Магнитского", и, по всей видимости, в ходе консультаций в Москве попытается дистанцироваться от тех, кто пролоббировал решение Конгресса",– сообщил "Ъ" гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Том Донилон прибудет в Москву 15 апреля.

Другие материалы газеты "Коммерсантъ"