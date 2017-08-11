Угрозы Гуаму не сойдут с рук Ким Чен Ыну – Трамп

Фото: ТАСС/Van Tine Dennis

Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын напрасно угрожает разбомбить американскую военную базу на атолле Гуам в Тихом океане, сообщает РИА Новости. Это не сойдет с рук северокорейскому лидеру, заявил Трамп.

Американский президент в очередной раз пригрозил Пхеньяну. Он уверил, что КНДР может испытать такие события, которые "еще никто никогда не видывал".

Северная Корея ранее заявила о готовности произвести атаку на Гуам, при этом использовать баллистические ракеты "Хвасон-12". Это заявление было сделано после того, как Трамп пригрозил Пхеньяну ответить "огнем и яростью" на испытания баллистических ракет.