Минюст США отказал России в выдаче Виктора Бута

США отказали России в просьбе экстрадировать Виктора Бута

Министерство юстиции США отказало России в передаче предпринимателя Виктора Бута для дальнейшего отбывания наказания на родине. Об этом сообщил адвокат Бута Альберт Даян.

"В Москве с глубоким разочарованием восприняли решение Минюста США запретить экстрадицию Бута в Россию на основании запроса, который был передан ранее от имени министерства юстиции РФ", — заявил РИА Новости уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

Напомним, США обвиняют Бута в намерении продать партию вооружения колумбийской леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC). Вашингтон считает эту организацию террористической.

Виктор Бут был арестован в Таиланде и впоследствии экстрадирован в США, несмотря на протест российской стороны. В Америке суд присяжных единогласно признал его виновным, а обвинение потребовало пожизненного заключения.

В результате суд Нью-Йорка 5 апреля приговорил Бута к 25 годам тюремного заключения. МИД России заявил, что будет добиваться экстрадиции заключенного на родину.